Россиянин Чуркин завоевал золотую медаль Паралимпиады-2024 в метании клаба

Российский спортсмен Алексей Чуркин выиграл золото Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию клаба — паралимпийском эквиваленте метания молота.

Чуркин бросил клаб на расстояние 40,33 метра. Вторым стал грек Атанасиос Константинидис (38,65). Тройку замкнул алжирец Ахмед Мехидеб (38,61).

Спортсмены соревновались в категории F32 — для участников с сильной степенью нарушения движения и координации в туловище и ногах.