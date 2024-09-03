Россиянин Чуркин выиграл серебряную медаль Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Российский легкоатлет Алексей Чуркин стал серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в толкании ядра.

Лучший результат Чуркина — 11,39 метра. Золото выиграл представитель Греции Атанасиос Константинидис с результатом 11,93 метра. Бронзовым медалистом стал его соотечественник Лазарос Стефанидис (9,84).

Соревнования проходили в категории F32 — для атлетов с сильной степенью нарушения движения и координации в туловище и ногах.

Ранее 26-летний Чуркин на Паралимпиаде в Париже стал чемпионом в метании клаба — паралимпийском эквиваленте метания молота.