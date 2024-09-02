Россиянин Черняев стал чемпионом Паралимпийских игр-2024 в плавании на 100 метров брассом

Российский спортсмен Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ4.

24-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 32,10 секунды. Вторым стал грек Антониос Цапатакис (1.36,16). Третьим финишировал итальянец Мануэль Матео Бортуццо (1.42,52).

Черняев стал двукратным паралимпийским чемпионом. В Токио он также завоевал золото в плавании на 100 метров брассом.

Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не учитываются в общем зачете.