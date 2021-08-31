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Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде

15:34

Россиянин Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен показал результат 11,31 метра. Это стало рекордом Европы. Золото выиграл китаец Лю Ли, у которого мировой рекорд.

Легкая атлетика

Мужчины. Толкание ядра, класс F32

1. Лю Ли (Китай)

2. Алексей Чуркин (Россия)

3. Мухаммед Аль-Машайхи (Оман)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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