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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

13 марта, 16:10

Россиянин Бугаев выиграл бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026

Руслан Минаев
Алексей Бугаев.
Фото Reuters

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

По итогам двух попыток спортсмен показал результат 2 минуты 11,14 секунды. Бугаев выступает в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности.

28-летний россиянин является трехкратным чемпионом Паралимпийских игр. Также на его счету три серебра и две бронзы, одна из которых — в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026.

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