Россияне завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпийских играх в Токио

Российские спортсмены завоевали семь золотых медалей в заключительный соревновательный день Сурдлимпиады в Токио.

Золото выиграли велогонщики Елизавета Бавыкина и Алексей Кудрин, теннисисты Дмитрий Долженков и Полина Смирнова, а также пловец Степан Скосырский. Серебро на счету Алексея Божко, бронза — у Анны Порецковой (оба — велогонщики).

Всего по итогам Сурдлимпийских игр россияне завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды. На соревнованиях в Токио выступали 36 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Церемония закрытия Сурдлимпиады состоится в среду, 26 ноября.