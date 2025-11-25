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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

25 ноября 2025, 22:05

Россияне завоевали 29 золотых медалей на Сурдлимпийских играх в Токио

Алина Савинова

Российские спортсмены завоевали семь золотых медалей в заключительный соревновательный день Сурдлимпиады в Токио.

Золото выиграли велогонщики Елизавета Бавыкина и Алексей Кудрин, теннисисты Дмитрий Долженков и Полина Смирнова, а также пловец Степан Скосырский. Серебро на счету Алексея Божко, бронза — у Анны Порецковой (оба — велогонщики).

Всего по итогам Сурдлимпийских игр россияне завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды. На соревнованиях в Токио выступали 36 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Церемония закрытия Сурдлимпиады состоится в среду, 26 ноября.

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