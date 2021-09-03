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Россияне преодолели отметку в 100 заработанных медалей Паралимпиады

07:12

Российские спортсмены на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевали более 100 медалей.

В соревновательный день, который начался в ночь на 3 сентября, россияне завоевали четыре серебряных медали. Общее число наград на счету сборной России составило 101 медаль: 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые. На данный момент команда ПКР находится на третьем месте в общем зачете, уступая Китаю (77, 46, 44) и Великобритании (37, 27, 38)

На Паралимпиаде-2016 Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю сборную России от участия в Играх на основании доклада Макларена.

Паралимпиада проходит в Токио с 24 августа по 5 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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