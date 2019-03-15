Россия получила от МПК критерии для сохранения условного восстановления членства

Международный паралимпийский комитет (МПК) направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) список критериев для сохранения условного восстановления членства.

Сегодня вступило в силу решение о восстановлении прав ПКР. Решение об условном восстановлении прав российской организации было озвучено 8 февраля. До 15 марта стороны должны были согласовать детали выполнения российской стороной условий восстановления.

- Сегодня МПК направил в ПКР критерии, действующие после восстановления ПКР в МПК, которые ПКР должен продолжать выполнять для того, чтобы сохранить условное восстановление членства, - приводит ТАСС сообщение пресс-служба ПКР. - Данные критерии не выходят за пределы ранее выполняемых. На основании данных критериев российские паралимпийцы, выступающие в видах спорта, которые входят в прямое управление МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, лыжные гонки, биатлон, следж- хоккей, горнолыжный спорт, парасноуборд), смогут принимать участие во всех официальных международных соревнованиях, включая летние и зимние Паралимпийские игры.

Сотрудники аппаратов МПК и ПКР активно взаимодействуют по вопросам организации участия спортсменов в международных турнирах. 8 февраля МПК открыл систему управления данными спортсменов (SDMS) для их допуска на соревнования. Все необходимые сведения для классификации спортсменов, их лицензирования, подачи заявок на участие в соревнованиях уже введены в данную систему, в соответствии с согласованными приоритетными списками, в которые входят 433 человека.