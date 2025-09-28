Костомаров назвал восстановление прав ПКР большим шагом вперед: «Это должно быть применимо ко всем нашим спортсменам»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал «СЭ» решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение — 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Считаю, что это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам. Все должны выступать с флагом и гимном своей страны. Это будет справедливо. Возвращение статуса — это большой шаг вперед. Дай Бог, чтобы вернули всех остальных спортсменов. Какая-то позитивная динамика уже наблюдается», — сказал Костомаров «СЭ» на «Добром забеге» от ДоброFON.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.