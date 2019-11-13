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Пятикратный паралимпийский чемпион насмерть сбит машиной

21:44

Пятикратный паралимпийский чемпион по велоспорту Киран Модра погиб в автокатастрофе, сообщает BBC. 47-летнего австралийца насмерть сбила машина, когда он ехал на своем велосипеде недалеко от Аделаиды.

— Мы абсолютно опустошены, — сказала исполнительный директор Паралимпийского комитета Австралии Линн Андерсон. — Мы выражаем глубочайшие соболезнования жене Кирана Керри и их трем детям, а также многим людям в паралимпийском сообществе, которые потрясены из-за трагедии. Мы разделяем с вами боль.

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