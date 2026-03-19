Путин заявил, что российские паралимпийцы восхитили весь мир

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские паралимпийцы наглядно продемонстрировали всему миру, кто соответствует духу паралимпизма — вдохновлять и восхищать весь мир.

«Вы не просто показали высочайший класс! Ваше участие в Играх, я думаю, что со мной многие-многие согласятся, стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», — приводит ТАСС слова главы государства.

Президент отметил, что команды Китая и США, которые заняли первое и второе места в медальном зачете, были более чем в 10 раз многочисленнее российской.

«Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали», — подчеркнул Путин.

На Паралимпиаде-2026 в Италии сборная России в составе всего из шести спортсменов завоевала 12 наград и заняла третье место в медальном зачете.

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