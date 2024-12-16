Путин заявил, что российские паралимпийцы доказали лидирующие позиции отечественного спорта

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Паралимпиады-2024 заявил, что они продемонстрировали лидерскую позицию российского спорта, несмотря на санкции со стороны международных федераций.

«На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, прямо скажем, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объеме продемонстрировать все мастерство: всего в четверти от всех видов программы вы принимали участие.

Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — цитирует Путина ТАСС.

Летние Паралимпийские игры прошли с 28 августа по 8 сентября в Париже. По итогам соревнований россияне завоевали 64 медали — 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Отечественные спортсмены выступали в нейтральном статусе с запретом на использование национальной символики, их результаты не учитывались в общем медальном зачете.