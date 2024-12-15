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Париж-2024, Паралимпиада

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Путин вручит победителям и призерам Паралимпиады госнаграды 16 декабря

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Президент России Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам Паралимпиады-2024 16 декабря. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Летние Паралимпийские игры прошли с 28 августа по 8 сентября в Париже.

По итогам соревнований россияне завоевали 64 медали — 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Ранее президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени знаменитого российского футбольного тренера Валерия Газзаева.

Источник: РИА Новости Спорт
Владимир Путин
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