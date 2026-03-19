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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

19 марта, 18:39

Путин считает, что тренеры паралимпийцев подтвердили высочайший уровень

Анастасия Пилипенко

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российской паралимпийской сборной заявил, что российские тренеры подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы.

«Особые слова благодарности — тем, кто долгие годы вел вас к победам, вашим наставникам, — цитирует ТАСС Путина. — В условиях давления и ограничений, без должной соревновательной практики они подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы. Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы».

Сборная России (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали) заняла третье место в общекомандном зачете Паралимпиады-2026. Команду представляли шесть спортсменов в трех видах спорта.

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Источник: ТАСС
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Владимир Путин
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