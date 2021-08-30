Путин поздравил Торсунова, Прохорова и Сафронова с золотом Паралимпиады

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов Антона Прохорова, Дмитрия Сафронова и Евгения Торсунова с победами на Паралимпиаде в Токио.

«Вы одержали уверенную победу на 100-метровой дистанции, завоевали золотую медаль Паралимпийских летних игр в Токио. Ваш личный вклад в укрепление позиций нашей сборной на этих престижных соревнованиях имеет огромное значение и достоин самого глубокого признания», — сказал президент в адрес Сафронова.

«В забеге на 100 метров вы финишировали с отличным результатом и установили мировой рекорд. Завоеванная вами медаль высшей пробы — достойная награда за упорный труд, собранность и волю к победе. Молодец!» — сказал глава государства о Прохорове.

Также президент отметил победу Торсунова.

«Эти выдающиеся достижения стали возможны благодаря вашему исключительному трудолюбию, силе воли и мастерству. Вами гордятся товарищи по команде, тренеры и наставники, многочисленные российские болельщики. И конечно, триумф в Токио стал для вас отличным подарком в День рождения», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Сафронов выиграл золото на дистанции 100 метров, преодолев дистанцию за 11,39 секунды. Прохоров выиграл забег на 100 метров. Он преодолел дистанцию за 12,15 секунды. Торсунов выиграл золотую медаль в прыжках в длину.