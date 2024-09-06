Путин поздравил россиянку Павлову с завоеванием золота Паралимпиады

Президент РФ Владимир Путин написал поздравительную телеграмму россиянке Марии Павловой, которая стала победительницей соревнований по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине 100 м брассом.

В финале россиянка показала время — 1 минута 26,09 секунды и побила мировой рекорд, который принадлежал ей же (1.26,86).

«Поздравляю вас с победой. Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул чемпионки XVII Паралимпийских летних игр. Благодаря силе духа и мастерству добились поставленной цели», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр-2024 в Париже пройдет 8 сентября. Соревнования стартовали 28 августа. По состоянию на 6 сентября Россия занимает девятое место в неофициальном медальном зачете с 54 наградами (16 золотых медалей, 18 серебряных и 20 бронзовых).