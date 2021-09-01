Путин поздравил паралимпийца Вдовина, выигравшего 400-метровку на Паралимпиаде с мировым рекордом

Президент РФ Владимир Путин поздравил бегуна Андрея Вдовина с победой на Паралимпиаде в Токио.

«Уважаемый Андрей Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с победой. На XVI Паралимпийских летних играх в Токио Вы продемонстрировали отличную подготовку, спортивное мастерство и умение точно рассчитать свои силы. Эти качества настоящего лидера и чемпиона помогли Вам стать первым в беге на дистанции 400 метров и обновить мировой рекорд. И конечно, особые слова признания и благодарности — Вашим тренерам и наставникам. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте президента России.

Сегодня, 1 сентября, Вдовин преодолел дистанцию в 400 метров за 49,34 секунды, завоевав золотую медаль Паралимпиады в Токио и установив новый мировой рекорд.