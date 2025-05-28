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Путин поддержал идею увеличить число стипендий чемпионам Паралимпийских игр

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова увеличить количество стипендий чемпионам и призерам Паралимпийских и Шорт-олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также их тренерам в рамках общей квоты.

Как информирует ТАСС, на заседании Совета по физкультуре и спорту Рожков также указал на необходимость внести уточнение в законодательство в части условий назначения дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги тренерам, осуществляющим подготовку чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Шорт-олимпийских игр.

«Все проработаем, здесь нет ничего запредельного, думаю, что все поддержим», — ответил президент.

Источник: ТАСС
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