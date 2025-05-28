Путин поддержал идею регулярно показывать паралимпийские соревнования по ТВ

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту поддержал предложение организовать регулярные трансляции соревнований по паралимпийским видам спорта на основных федеральных телеканалах и заверил, что в ближайшее время даст соответствующее поручение профильным ведомствам.

Как информирует ТАСС, один из участников встречи поинтересовался у главы государства, возможно ли организовать трансляции соревнований по паралимпийским видам спорта на центральных телеканалах для более массового освещения этих спортивных мероприятий.

«Можно, конечно! — отреагировал Путин. — Мы все время об этом говорим, [глава Паралимпийского комитета РФ] Павел Алексеевич Рожков постоянно поднимает эти вопросы на наших встречах, просто они не так часто происходят, но достаточно регулярно».

«Мы еще раз вернемся к этому, я дам поручение администрации президента, и даже с основными каналами я переговорю, — заверил глава государства. — Переговорим обязательно и обратим на этот момент отдельное [внимание]. Надеюсь, что реакция соответствующая будет. Очень важное направление, очень важное, полностью согласен».