Путин объявил о премиях в 3 миллиона рублей для призеров Паралимпиады

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград паралимпийской команде сообщил, что каждый российский призер Паралимпийских игр в Париже дополнительно получит премию в 3 миллиона рублей.

«Конечно, все это важно, и госнаграды особенно. Но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент в Кремле вручает государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. Российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.