Путин назвал верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады в Пекине

Президент РФ Владимир Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр 2022 года в Пекине, информирует ТАСС.

По мнению главы государства, пострадали не просто ни в чем неповинные атлеты, а люди, которые преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемирной поддержки и преклонения.

«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине, пострадали не просто ни в чем неповинные атлеты, а именно паралимпийцы, люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемирной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и свои силы», — сказал президент, выступая с видеообращением на торжественной церемонии открытия в Ханты-Мансийске Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».