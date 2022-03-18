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Путин назвал верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады в Пекине

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Президент РФ Владимир Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр 2022 года в Пекине, информирует ТАСС.

По мнению главы государства, пострадали не просто ни в чем неповинные атлеты, а люди, которые преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемирной поддержки и преклонения.

«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине, пострадали не просто ни в чем неповинные атлеты, а именно паралимпийцы, люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемирной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и свои силы», — сказал президент, выступая с видеообращением на торжественной церемонии открытия в Ханты-Мансийске Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Источник: https://tass.ru/sport/14117613
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