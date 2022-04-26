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26 апреля, 15:55

Путин назвал отстранение паралимпийцев нарушением принципов Всеобщей декларации прав человека

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин назвал отстранение паралимпийцев РФ и Белоруссии от Игр в Пекине нарушением принципов спорта и Всеобщей декларации прав человека.

«Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, не поддается никакой критике. Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но открыто и цинично были попраны сами базовые права человека», — приводит слова Путина ТАСС.

Он сослался на Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, отметив, что «там прямо все записано».

Сегодня, 26 апреля, были вручены государственные награды призерам Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Турнир прошел в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта. Решение провести соревнования было принято после того, как Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских паралимпийцев к участию в Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Источник: https://tass.ru/sport/14480497
Владимир Путин
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