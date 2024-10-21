Путин наградил медалистов Паралимпийских игр-2024

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, которые завоевали медали на Паралимпиаде в Париже.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечен большой вклад российских паралимпийцев в развитие отечественного спорта, их воля к победе, стойкость и целеустремленность.

Девять атлетов удостоены ордена Почета, восемь — ордена Дружбы, еще 22 спортсмена награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

Паралимпиада в столице Франции проходила с 28 августа по 8 сентября. Россияне, выступавшие как нейтральные паралимпийские спортсмены, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их официально не учитывали, они заняли восьмое место.