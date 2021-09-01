Прохоров выиграл серебряную медаль Паралимпиады в толкании ядра
07:11
Россиянин Никита Прохоров выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в толкании ядра в классе F46. Его результат — 16,29 метра.
Золотую медаль в этой дисциплине завоевал канадец Грег Стюарт — 16,75 метра. Замкнул тройку американец Джошуа Синнэмо — 15,90 метра.
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