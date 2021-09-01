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Призер Паралимпиады Прохоров рассказал, что доволен своим результатом в толкании ядра

07:39

Российский легкоатлет Никита Прохоров заявил, что доволен своим результатом в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпийских играх в Токио.

Прохоров завоевал серебро, его результат составил 16,29 м.

«Очень доволен результатом, для меня это большая победа. В связи с обстоятельствами подготовка была очень сложной, отбор был сложным, но сейчас показал свой лучший результат в карьере. Все эмоции отдал в секторе, слов сейчас очень мало. Спасибо всем, кто поддерживал и болел, тренеру спасибо — за победу, за подготовку, расстановку сил на протяжении всего времени, спасибо маме и папе», — цитирует Прохорова ТАСС.

Паралимпиада продлится до 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12267943

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Виктория Кравченко все материалы автора

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