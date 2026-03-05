Глава ПКР Рожков: «Все отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к России и нашим спортсменам»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал ситуацию с получением виз для российских сноубордистов для участия в зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии.

— Сноубордисты до последнего тренировались в Челябинске. В последние дни со всеми событиями, которые происходят, были перегружены посольства. Но мы были на связи с МИД Италии. Проблем особых не было. Ребята прилетели, разместились и сегодня уже на первой своей тренировке.

Наши спортсмены тренировались в Италии. И все отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к России и нашим спортсменам. Мы не видели никакого негатива. Все ведут себя как единая Паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются между собой.

На стартующей 6 марта Паралимпиаде-2026 выступят шесть россиян с флагом и гимном, в соревнованиях по горнолыжному спорту — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина.

