Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 марта, 14:34

Глава ПКР Рожков: «Все отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к России и нашим спортсменам»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал ситуацию с получением виз для российских сноубордистов для участия в зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии.

— Сноубордисты до последнего тренировались в Челябинске. В последние дни со всеми событиями, которые происходят, были перегружены посольства. Но мы были на связи с МИД Италии. Проблем особых не было. Ребята прилетели, разместились и сегодня уже на первой своей тренировке.

Наши спортсмены тренировались в Италии. И все отмечают очень доброжелательное отношение итальянцев к России и нашим спортсменам. Мы не видели никакого негатива. Все ведут себя как единая Паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются между собой.

На стартующей 6 марта Паралимпиаде-2026 выступят шесть россиян с флагом и гимном, в соревнованиях по горнолыжному спорту — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина.

Рожков: «Россияне на Паралимпиаде проживают в чем-то похожем на бытовки»

Рожков: «Часть стран начинают манипулировать участием в церемонии открытия Паралимпиады»

