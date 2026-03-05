Рожков: «Часть стран начинают манипулировать участием в церемонии открытия Паралимпиады»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал ситуацию с бойкотом церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 в Италии со стороны некоторых делегаций.

— Бойкот церемонии открытия некоторыми делегациями? Сегодня президент МПК разослал очередной пресс-релиз о том, что, если по каким-то причинам какая-то делегация не идет церемонию, чтобы она не превращала это в политику.

Часть стран начинают манипулировать. По-моему, финны заявляли еще полгода назад, что не будут участвовать в церемонии открытия, потому что их спортсмены на следующий день участвуют в соревнованиях. А сейчас они начинают объяснять, что они не участвуют, потому что бойкотируют.

Что касается украинских спортсменов, то мы с пониманием относимся к установкам, которые даются им в их стране. Когда инструктировал наших спортсменов и тренеров, всегда говорил: «Не провоцируйте украинских спортсменов». Жизнь наладится... У их руководства совершенно другая политика. Надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам и братьям по спорту.

На Паралимпиаде-2026 выступят шесть россиян с флагом и гимном. Церемония открытия состоится 6 марта в Вероне.

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