Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:05

Рожков — о Паралимпиаде-2024: «Когда на пьедестал поднимались россияне, весь зал стоя аплодировал им»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ПКР Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам на Паралимпиаде 2024 года в Париже.

«Очень хорошо к ребятам относились и волонтеры, и судьи, и организаторы. Они все время помогали. Это видно по многочисленным комментариям наших спортсменов не только во время Игр, но и после, когда они уже уехали, а про них могли что-то наговорить. В общем-то, отзывы самые хорошие. Более того, мы же с вами видели по трансляции: когда на пьедестал поднимались наши спортсмены, весь зал стоя аплодировал им. Очень доброжелательное отношение было со стороны сотрудников оргкомитета Паралимпийских игр, со стороны МПК. По организации и проведению никаких вопросов нет. Только слова благодарности», — приводят «Известия» слова Рожкова.

Паралимпийские игры-2024 проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты выступали на турнире в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.

Источник: Известия
Читайте также
У армейцев появился лучший молодой игрок Азии, а Станкович превратил красно-белых в середняка РПЛ. Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
30 октября отмечается День тренера
Опубликованы кадры подбитой техники ВСУ в районе освобожденного Селидово
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 голов
Вучич рассказал об ответе Путина на предложение о прекращении огня на Украине
Популярное видео
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Путин наградил медалистов Паралимпийских игр-2024

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости