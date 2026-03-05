Рожков: «Россияне на Паралимпиаде проживают в чем-то похожем на бытовки»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об условиях проживания на зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии.

— Конечно, место проживания с Сочи сравниться не может. Здесь все скромнее. Наши спортсмены проживают в чем-то похожем на бытовки. Оргкомитет жестко отслеживает, чтобы спортсмены проживали по два человека. Сегодня проходило совещание. У многих делегаций много претензий к месту проживания. У нас тоже был инцидент со сноубордистами. Поселили их в одну из бытовок, и там задымилась проводка. Пожара не было, но приехала пожарная машина, пришли специалисты, в итоге предоставили другие места для размещения.

На стартующей 6 марта Паралимпиаде-2026 выступят шесть россиян с флагом и гимном.

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