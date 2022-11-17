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Поздняков: «Решение о приостановке членства России в МПК вызывает подлинное отвращение»

Президент ОКР Поздняков прокомментировал решение о приостановке членства России в МПК
Виктория Кравченко
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Станислав Поздняков.
Фото ОКР

Президент ОКР Станислав Поздняков остро отреагировал на приостановку Международным паралимпийским комитетом членства Паралимпийского комитета России.

«Вчерашнее решение Международного паралимпийского комитета, вызывает подлинное отвращение. Олимпийский комитет России выражает полную поддержку нашим паралимпийцам в этот непростой момент. Уверен, вместе мы все преодолеем», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.

Станислав Поздняков
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