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«Жестокие бесчеловечные решения». Мамиашвили — об отстранении российских паралимпийцев

Президент Федерации борьбы России Мамиашвили назвал бесчеловечным отстранение паралимпийцев
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал бесчеловечным отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады в Пекине.

«Никто не снимает основной задачи, возможность аффилированности с международной организацией. Сегодня появилась возможность задуматься о задачах, которые всегда стояли перед спортом, а мы были увлечены олимпийским движением, которое не выдержало политического давления, это очевидно.

Мы видели, как обошлись с нашими паралимпийцами в Пекине. Жестокие бесчеловечные решения. Пришло время обратить внимание на детского тренера, на те аспекты, которые всегда были оплотом детского спорта», — заявил Мамиашвили.

Паралимпиада в Пекине проходила с 4 по 13 марта. 2 марта исполком Международного паралимпийского комитета допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе, однако на следующий день организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

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