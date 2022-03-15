Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал бесчеловечным отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады в Пекине.

«Никто не снимает основной задачи, возможность аффилированности с международной организацией. Сегодня появилась возможность задуматься о задачах, которые всегда стояли перед спортом, а мы были увлечены олимпийским движением, которое не выдержало политического давления, это очевидно.



Мы видели, как обошлись с нашими паралимпийцами в Пекине. Жестокие бесчеловечные решения. Пришло время обратить внимание на детского тренера, на те аспекты, которые всегда были оплотом детского спорта», — заявил Мамиашвили.

Паралимпиада в Пекине проходила с 4 по 13 марта. 2 марта исполком Международного паралимпийского комитета допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе, однако на следующий день организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.