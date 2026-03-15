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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Премьер-министр Италии не смогла посетить церемонию закрытия Паралимпиады из-за погоды

Алина Савинова
Джорджа Мелони.
Фото Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пропустила церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо, сообщает Messaggero.

Как отмечает источник, Мелони вылетела из римского аэропорта «Чампино» в направлении военного аэродрома в Истране, откуда должна была на вертолете добраться до Кортины. Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями вертолетный вылет был отменен по соображениям безопасности, и государственный борт премьер-министра вернулся в Рим.

Паралимпийские игры в Италии проходили с 6 по 15 марта. В них приняли участие шесть российских спортсменов, которые заняли третье место в медальном зачете с 12 наградами. Россияне впервые за 12 лет выступили на Паралимпиаде с национальной символикой. Они в полном составе посетили церемонию закрытия Игр и приняли участие в параде спортсменов.

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