Представлена экипировка сборной России на Паралимпийские игры-2026

Компания Bosco создала для сборной России экипировку на зимние Паралимпийские игры 2026 года, вдохновляясь образами отечественных спортсменов — победителей прошлых Игр.

Новая коллекция получила название «Золотое наследие». В комплект формы, выполненный в красно-золотых тонах, входят 17 наименований.

«В дизайне новой коллекции нашли отражение образы, в которых российские спортсмены одерживали победы на Олимпиадах и Паралимпиадах в Ванкувере, Лондоне и на домашних Играх в Сочи. Золотой цвет, использованный в элементах одежды, призван подчеркнуть нацеленность российских атлетов только на высшие награды», — говорится в сообщении ПКР.

«Впервые с 2014 года в Паралимпийских играх участвует сборная команда России с флагом, гимном и в экипировке с национальной символикой. Подготовка к Играм проводилась в очень сжатые сроки, и мы рады, что компания Bosco успела экипировать всех членов паралимпийской делегации России. Форма красивая, качественная и, уверен, принесет нам удачу, как это было на домашней Паралимпиаде в Сочи», — сказал президент ПКР Павел Рожков.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил права ПКР. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступят под флагом и гимном страны.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max