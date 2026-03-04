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Милан-2026, Паралимпиада

4 марта, 17:56

Представлена экипировка сборной России на Паралимпийские игры-2026

Руслан Минаев
Фото ПКР

Компания Bosco создала для сборной России экипировку на зимние Паралимпийские игры 2026 года, вдохновляясь образами отечественных спортсменов — победителей прошлых Игр.

Новая коллекция получила название «Золотое наследие». В комплект формы, выполненный в красно-золотых тонах, входят 17 наименований.

«В дизайне новой коллекции нашли отражение образы, в которых российские спортсмены одерживали победы на Олимпиадах и Паралимпиадах в Ванкувере, Лондоне и на домашних Играх в Сочи. Золотой цвет, использованный в элементах одежды, призван подчеркнуть нацеленность российских атлетов только на высшие награды», — говорится в сообщении ПКР.

«Впервые с 2014 года в Паралимпийских играх участвует сборная команда России с флагом, гимном и в экипировке с национальной символикой. Подготовка к Играм проводилась в очень сжатые сроки, и мы рады, что компания Bosco успела экипировать всех членов паралимпийской делегации России. Форма красивая, качественная и, уверен, принесет нам удачу, как это было на домашней Паралимпиаде в Сочи», — сказал президент ПКР Павел Рожков.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил права ПКР. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступят под флагом и гимном страны.

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ПКР
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