Представитель рабочей группы МПК разочарован решением восстановить Паралимпийский комитет России

Член рабочей группы Международного паралимпийского комитета (МПК) Акааш Марахай признался, что разочарован решением организации восстановить Паралимпийский комитет России (ПКР).

- Мы единогласно рекомендовали исполкому МПК поддержать отстранение России и Паралимпийских игр. Они признали правильность наших выводов, но отклонили эту рекомендацию, а вместо этого приняли Россию обратно. Я разочарован решением исполкома МПК, но это разочарование только усиливает мое уважение по отношению к коллегам из рабочей группы, - приводит обращение Махарая журналист телеканала ARD Ник Батлер в своем Твиттере.

Interesting post by a member of the IPC Task Force basically pointing out how the IPC Board ignored their recommendation on Russian compliance. Wonder what pressure they were under from IOC? #Paralympics pic.twitter.com/rybGKTwyBa – Nick Butler (@NickJMButler) 10 февраля 2019 г.

Напомним, ПКР был условно восстановлен в правах 8 февраля. Таким образом, российские паралимпийцы снова смогут соревноваться под государственным флагом.

ПКР был временно отстранен 7 августа 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за дисквалификации россияне в полном составе пропустили Паралимпийские игры-2016, а на Паралимпиаду-2018 поехали под нейтральным флагом.

Все о паралимпийских играх - здесь