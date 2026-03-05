Правительство Великобритании присоединилось к бойкоту открытия Паралимпиады

Британское правительство не будет присутствовать на церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр в Италии, сообщает журналист Джеймс Грей.

Решение принято в знак протеста против действий Международного паралимпийского комитета (МПК), разрешившего российским и белорусским спортсменам выступать на Играх под своими флагами.

Таким образом, Великобритания, стала еще одной страной, присоединившейся к бойкоту. Ранее сообщалось, что церемонию открытия в частности намерены пропустить Украина, Австрия, Румыния, Канада, Германия, Польша, Финляндия и Чехия.

4 марта директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс заявил, что организация разочарована решением сборных ряда стран пропустить церемонию открытия Игр.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта.

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