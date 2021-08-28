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Польский паралимпиец лишится медали Токио-2020 из-за допинга

09:09

Польский велогонщик Марчин Полак, завоевавший бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио, временно отстранен от выступлений из-за положительного теста на допинг. 25 августа Полак показал третий результат в индивидуальной гонке преследования на 4000 м, опередив в бронзовом заезде Александра Лловера из Франции.

Полак выступал в классе В (тандемы спортсменов с нарушениями зрения со зрячим пилотом впереди) в паре с Михалом Ладошем. Анализ Полака дал положительный результат на ЭПО. Если он будет признан виновным, то наград лишатся и Марчин, и Михал. 38-летний паралимпиец становился чемпионом мира в гонке на время в 2015 и 2017 годах, а также выигрывал чемпионат мира в индивидуальной гонке преследования в 2019 году.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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