Подмосковные спортсмены получат по 2 миллиона рублей за участие в играх «Мы вместе. Спорт»

Подмосковные спортсмены и тренеры, которые примут участие в зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», получат по 2 миллиона рублей вне зависимости от результата, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Соревнования пройдут с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске и станут альтернативой Паралимпиаде в Пекине, от которой российские спортсмены были отстранены.

На турнире в Ханты-Мансийске выступят 19 спортсменов из Московской области во всех шести дисциплинах: следж-хоккее, горных лыжах, керлинге на колясках, лыжных гонках, биатлоне и сноуборде.

Паралимпиада в Пекине проходила с 4 по 13 марта. 2 марта исполком Международного паралимпийского комитета допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе, однако на следующий день организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.