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Сегодня, 11:18

Победители российского турнира паралимпийцев получат по 4 миллиона рублей

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Стали известны суммы премиальных, которые полагаются призерам и победителям зимних игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт». Спортсмены завоевавшие золотые медали получат по 4 миллиона рублей. За серебро и бронзу вручат по 2,5 и 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства России.

«Размер вознаграждения победителям и призёрам зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабинета министров.

Сообщается, что премиями наградят тренерские составы. Порядок вручения определит Министерство спорта России.

Игры с участием паралимпийцев из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Россия по итогам соревнований завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Источник: http://government.ru/news/44882/
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