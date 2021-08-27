По итогам трех дней Паралимпиады медали завоевали представители 51 страны

По итогам трех дней Паралимпийских игр в Токио медали завоевали представители 51 страны. Сегодня, 27 августа, у сборной России три золотых, две серебряных и четыре брозовых награды.

Россия занимает третье место в медальном зачете (восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград). На первой строчке располагается команда Китая (18-11-14), второй идет Великобритания (9-9-9).

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 27 августа

