Пловец Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Париже на дистанции 100 м брассом в категории SB8.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 09,02 секунды. Второе место занял китаец Ян Гуанлун (1 минута 09,83 секунды). Бронза досталась Карлосу Серрано, представляющему Колумбию (1.10,55). Еще один россиянин Даниил Смирнов финишировал четвертым (1.11,59).

37-летний Калина стал четырехкратным паралимпийским чемпионом. Кроме этого, он принес сборной России первую золотую медаль на Играх в Париже.

Паралимпийские игры-2024 проходят с 28 августа по 8 сентября.