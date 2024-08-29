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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:05

Пловец Даниленко завоевал первую медаль для российской делегации на Паралимпиаде-2024

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Владимир Даниленко.
Фото Reuters

Российский атлет Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде-2024 в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2 с поражением опорно-двигательного аппарата.

Это первая награда для российской делегации на Играх в Париже.

Даниленко преодолел дистанцию за 2.01,34. Золотую медаль завоевал бразилец Габриэль Араужо дос Сантос. Тройку лучших замкнул чилиец Альберто Кароли Абарса.

На Паралимпийских играх-2024 участвуют в нейтральном статусе 85 российских спортсменов. Соревнования продолжатся до 8 сентября.

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