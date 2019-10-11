ПКР получил приглашение на Паралимпиаду-2020

Паралимпийский комитет России получил от Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 официальное приглашение принять участие в Играх в Токио, сообщает пресс-служба ПКР.

XVI Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября. В них ожидается участие 4400 спортсменов из 160 стран, которые разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 12 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года. В программу XVI Паралимпийских игр вошли 2 новых вида спорта — парабадминтон и паратхэквондо, но по сравнению с ПИ-2016 были исключены футбол 7х7 лиц с заболеванием церебральными параличом и парусный спорт.



Численность российской делегации на играх будет определена согласно Квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта. Паралимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года. Церемония поднятия российского флага в деревне спортсменов Паралимпийских игр 2020 года в Токио запланирована на 23 или 24 августа. Шефом сборной России избран первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.