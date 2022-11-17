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Пирог — о заявлении МПК: «Отстранение Паралимпийского комитета России — это кощунство»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог дал комментарий «СЭ» на тему приостановки Международным паралимпийским комитетом членства Паралимпийского комитета России.

«Все, что сейчас происходит вокруг олимпийского движения, уже вызывает даже не возмущение, а горькое сожаление. Так всегда бывает, когда наступает острая фаза деградации. Отстранение Паралимпийского комитета России — это кощунство. Так бесцеремонно отыграться, цинично выместить свою агрессию и злость на спортсменах-инвалидах!

Поражает и то ханжество, лицемерие и цинизм, которые демонстрируют лидеры мирового олимпийского движения. Всего два дня назад глава МОК Томас Бах на саммите G20 говорил о недопустимости политизации спорта, о равноправии всех спортсменов... И как следствие его «красивых» слов — такое грязное в отношении российских и белорусских паралимпийцев решение.

Надо отметить, что все обвинения в адрес ПКР в нарушении «олимпийского перемирия» не только лишены здравого смысла, но и не имеют под собой абсолютно никаких доказательств. Очевидно, что мы имеем дело со сфабрикованными решением, принятым в угоду антироссийским настроениям.

Мы уже знаем, что Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН, к широкой международной общественности, в правозащитные организации инвалидов. Мы должны оказать ему всестороннюю поддержку и помощь, чтобы добиться не просто отмены этого бесчеловечного решения, но и призвать к ответу лиц, проводящих, скажем прямо, антигуманную деятельность", — сказал Пирог «СЭ».

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.

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