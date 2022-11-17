Пирог — о заявлении МПК: «Отстранение Паралимпийского комитета России — это кощунство»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог дал комментарий «СЭ» на тему приостановки Международным паралимпийским комитетом членства Паралимпийского комитета России.

«Все, что сейчас происходит вокруг олимпийского движения, уже вызывает даже не возмущение, а горькое сожаление. Так всегда бывает, когда наступает острая фаза деградации. Отстранение Паралимпийского комитета России — это кощунство. Так бесцеремонно отыграться, цинично выместить свою агрессию и злость на спортсменах-инвалидах!

Поражает и то ханжество, лицемерие и цинизм, которые демонстрируют лидеры мирового олимпийского движения. Всего два дня назад глава МОК Томас Бах на саммите G20 говорил о недопустимости политизации спорта, о равноправии всех спортсменов... И как следствие его «красивых» слов — такое грязное в отношении российских и белорусских паралимпийцев решение.

Надо отметить, что все обвинения в адрес ПКР в нарушении «олимпийского перемирия» не только лишены здравого смысла, но и не имеют под собой абсолютно никаких доказательств. Очевидно, что мы имеем дело со сфабрикованными решением, принятым в угоду антироссийским настроениям.

Мы уже знаем, что Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН, к широкой международной общественности, в правозащитные организации инвалидов. Мы должны оказать ему всестороннюю поддержку и помощь, чтобы добиться не просто отмены этого бесчеловечного решения, но и призвать к ответу лиц, проводящих, скажем прямо, антигуманную деятельность", — сказал Пирог «СЭ».

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.