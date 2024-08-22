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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 09:52

Первые российские спортсмены заселились в Паралимпийскую деревню в Париже

Алина Савинова
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что прибывшая в Париж группа российских спортсменов заселилась в Паралимпийскую деревню.

Деревня расположена к северу от столицы Франции между районами Сент-Уэн, Сен-Дени и Иль-Сен-Дени.

«Все наши атлеты, которые вылетали 21 августа, заселились в Паралимпийскую деревню. Штаб отработал хорошо, все организационные вопросы успели решить перед приездом членов нашей делегации, размещение прошло быстро. Все отдохнули с дороги», — цитирует Рожкова ТАСС.

Также президент ПКР отметил, что замечаний к инфраструктуре Паралимпийской деревни нет. По его словам, питание в этом месте проживания разнообразное, а условия — комфортные.

Паралимпийские летние игры состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В них примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые использовались для Олимпиады-2024.

Источник: ТАСС
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