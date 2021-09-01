Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Павлова прокомментировала завоевание золота в плавании брассом Паралимпиады

13:40

Россиянка Мария Павлова прокомментировала завоевание золотой медали Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом. Результат россиянки — 1 минута 31,44 секунды.

«Я сейчас просто в восторге. Очень рада, что мне все же удалось выиграть золото — на четвертой по счету дистанции. На второй половине дистанции я ощутила, что плыву впереди всех, и решила еще прибавить. Я невероятно рада тому, что сегодня у меня все сложилось и получилось выдать нужный для победы результат. Тем более что у меня были очень сильные соперницы», — цитирует Павлову ТАСС.

Ранее на Играх в Токио 22-летняя пловчиха стала бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12271409

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Эндокринолог назвала внешние признаки гормонального сбоя
Под Петербургом фанат заступился за девушек и получил ножевое ранение
Как живет Коля Лукашенко и кем он станет
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд