Рожков: «Российским паралимпийцам понравилась форма, в которой они выступят на Играх»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что форма российских спортсменов, которые выступят на Паралимпийских играх в Париже, смотрится очень достойно и понравилась самим атлетам.

«От Международного паралимпийского комитета не было требований к ПКР размещать на форме аббревиатуру AIN («Индивидуальные нейтральные атлеты»), поэтому мы ее наносить и не стали. Согласована надпись «Париж 2024», она расположена слева на груди — 8 квадратных сантиметров. В целом форма смотрится очень достойно, и огромное спасибо компании-экипировщику Forward за высокое качество экипировки, всем ребятам она очень понравилась», — цитирует Рожкова ТАСС.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.