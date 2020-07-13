Павел Рожков: «Юрий Ганус может сохранить свои позиции в РУСАДА. К нему нет предвзятого отношения»

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков пояснил, что по итогам решения наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) генеральный директор организации Юрий Ганус может сохранить свой пост.

— К РУСАДА нет какого-то предвзятого отношения, — подчеркнул Рожков. — Это полностью дееспособная организация, все процессы в ней отлажены. Юрию Ганус хорошо выполняет свою работу. Но проведение аудита — это обычное дело для крупных компаний и мы как учредители должны контролировать этот процесс. В 2018 году его провели, но всей видимости, это сделала аффилированная компания. Нас это не устроило, и была заказана повторная проверка. Всю документация по итогам проверки была передана наблюдательному совету, который и решит что делать дальше. Если они посчитают, что нарушения серьезные — это один вопрос, если нет — то, поправят вещи связанные с бухгалтерским учетом. В таком случае Юрий Ганус сможет сохранить свои позиции в организации.

Аудит был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в мае 2020 года. Ранее Юрий Ганус заявил, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции. (Тимур Ганеев)