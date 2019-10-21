Павел Рожков: «Ситуация со статусом РУСАДА не влияет на ПКР»

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков отметил, что ситуация со статутом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никак не влияет на Паралимпийский комитет России (ПКР).

— Эти вопросы никак не обсуждаются с Международным паралимпийским комитетом. Ни МПК, ни Паралимпийский комитет России не в курсе, что там происходит. Мы двигаемся в том направлении, которое есть, — цитирует ТАСС Рожкова.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового (ВАДА) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, 8 октября соответствующее письмо было отправлено.