Павел Рожков будет делегатом на генассамблее Международного паралимпийского комитета

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков избран делегатом с правом голоса для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Генеральная ассамблея МПК состоится в Бонне 16 ноября.

Планируется, что на заседании пройдет обсуждение вопроса членства Паралимпийского комитета России в организации.

МПК не допустил российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх в Пекине в связи с ситуацией на Украине, решение было принято за сутки до начала соревнований.