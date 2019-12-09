Паралимпийский комитет России продолжит готовить спортсменов к участию в Играх 2020 и 2022 годов

Паралимпиский комитет России выступил с официальным заявлением по решению исполкома ВАДА.

«Каких – либо обвинений в адрес ПКР о нарушениях антидопинговых принципов не содержится ни в решении ВАДА, ни в заявлении МПК. Тем не менее, предполагается подвергнуть ПКР санкциям, что значительно затруднит ему полноценное выполнение своих обязанностей по подготовке и участию российских спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх, – говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Различия в подходах между ВАДА и российскими спортивными органами по вопросу о данных по допингу ни в коей мере не являются компетенцией ПКР и могут быть урегулированы в судебном порядке.

Со своей стороны, ПКР продолжит по-прежнему активно работать над реализацией своей основной задачи – подготовки российских спортсменов к Паралимпийским играм 2020 и 2022 годов».

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе – 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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